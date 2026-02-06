Çorum'un Alaca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca-Zile kara yolu Karadeniz Birlik Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Murat Ç. idaresindeki 66 FK 609 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole uçtu.

Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Selma Ç. ve Muhammed Ali Ç. yaralandı.

Kazaya gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.