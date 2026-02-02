Arca Çorum FK'nın Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Partizan'dan devre arasında büyük umutlarla transfer ettiği Ganalı futbolcu Ibrahim Zubairu, 4 maçta sadece 5 dakika süre alabildi.

Ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Amed maçında kadroda olmayan Zubairu, bir sonraki maç olan Adana Demirspor maçının son 5 dakikasında süre aldı ve hazır olmayan görüntüsü ile dikkat çekti.

Zubairu, Sarıyer ve Keçiörengücü maçı kadrosunda yer almasına rağmen süre alamadı.

Zubairu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanmıştı.