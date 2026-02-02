Arca Çorum FK'nın Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Partizan'dan devre arasında büyük umutlarla transfer ettiği Ganalı futbolcu Ibrahim Zubairu, 4 maçta sadece 5 dakika süre alabildi.

Ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Amed maçında kadroda olmayan Zubairu, bir sonraki maç olan Adana Demirspor maçının son 5 dakikasında süre aldı ve hazır olmayan görüntüsü ile dikkat çekti.

Zubairu, Sarıyer ve Keçiörengücü maçı kadrosunda yer almasına rağmen süre alamadı.

Üçlük Burak Çoban’dan
Zubairu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanmıştı.

Muhabir: Fatih Battar