Hentbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Prof Dr.Yaşar Sevim Hentbol turnuvasında kızlarda Gençlikspor erkeklerde Mimar Sinan Ortaokulu şampiyonluğu kazandı.

Tevfik Kış Spor Salonunda oynanan turnuvada kız ve erkeklerde dörder takım mücadele etti. Tek devreli lig statüsünde yapılan maçlar sonunda kızlarda Gençlikspor kulübü tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğu kazanırken Yavruturna Ortaokulu bir galibiyet iki mağlubiyet ile ikincilik kupasını aldı.

Çorum Dinamikspor takımı üçüncü olurken Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Erkeklerde ise Mimar Sinan Ortaokulu üç maçınıda kazanarak turnuva birincisi olurken Çorum Gençlikspor takımı ikinci Çorum Dinamikspor takımı üçüncü Çorum Yıldızları takımı ise dördüncü oldu. Son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa sporculara ise madalyaları verildi.