İskilip Belediyespor’un milli güreşcisi Büşranur Özmez U 23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Trabzon’da yapılan U 23 Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonasında 55 kiloda mücadele eden İskilip Belediyespor güreşcisi Büşranur Özmez zorlu rakipleri yenerek yükseldiği yarı final maçını kaybetti ve Türkiye üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sıklette Yalova Termal kulübünden Tuba Demir birinci olurken İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Edanur Beytüt ikinci İskilip Belediyespor’dan Büşranur Özmez ve Yozgat İl Özel İdaresi’nden Mihriban Sayıcı ise dördüncü oldu. Büşranur Özmez bu başarısı ile milli takımda mücadele etmeye hak kazanacak.