FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Tıp Fakültesi işbirliğiyle bölge hastanesi haline geldiğini ifade ederek; “4 yılda hekimlerimiz ile birlikte Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 5 milyon 200 bin muayene gerçekleştirdi. Bu şehir kapasitesinin çok üzerinde yani bölgeye de hitap ettiğimizi söyleyebiliriz. 2022 yılında sadece 4 bin anjiyo ve bin kalp damar cerrahisi müdahalesi yapıldı. Daha önce Ankara’ya ve bölge illere sevk edilen hastalarımız Tıp Fakültemiz ve hastane işbirliğiyle hocalarımız ve öğretim görevlilerimiz ile fark oluşturduk.” dedi