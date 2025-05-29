Saadet Partisi(SP) İl Başkanı Şuayb Sarı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Parti binasında düzenlenen basın toplantısında yönetim kurulu üyeleri ve partililer hazır bulundu.
Milli Görüş hareketinin yegane temsilcisinin SP olduğunu belirten İl Başkanı Şuayb Sarı, “Önce ahlâk ve maneviyat” ilkesini şiar edinmiş ve “yeni bir Türkiye”, “yeni bir dünya” ve “yeniden büyük Türkiye” hedefleriyle tüm insanlığın saadet ve kurtuluşu için siyaset üreten millî görüş hareketi kökleri, 56 yıla uzanan koca bir çınardır” dedi.
40 EMEKLİ BİR ARAYA GELSE BİR DANA KESEMİYOR
Konuşmasında bayram öncesinde verilen ikramiyelere değinen Sarı, 4000 liralık bayram ikramiyesi ile 40 emeklinin bir araya gelse bile bir dana kesemediğini söyledi.
BİR TAM MAAŞ İKRAMİYE VERİLSİN
2018 yılından beri 7 yılda 4 kat artan emekli ikramiyesine karşılık, tam 15 kat artan kurban bedeliyle emeklinin sistem dışına itildiğini aktaran Sarı, “Biz Saadet Partisi olarak, emeklilerimize en az bir tam maaş ikramiye verilmesini öneriyoruz. İktidara, emeklinin âhını değil, duasını alın diyoruz. 56 yıllık tecrübemizle ve “yeni nesil siyaset” vizyonumuzla diyoruz ki; yaşanan her sorunu, dağ gibi büyüyen problemleri ancak Saadet Partisi çözer.
İşte Millî Görüş, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın başbakan olduğu 54. cumhuriyet hükûmeti icraatlarıyla bunu ispatlamış bir harekettir” diye konuştu.
‘HER ALANDA DİBE VURDUK’
Birçok alanda milletin sıkıntı yaşadığını söyleyen Sarı, “Türkiye, 23 yıllık AKP iktidarı döneminde her alanda dibe vurmuş durumda. Adalet, asayiş, eğitim, sağlık, ekonomi ve diğer pek çok alanda aziz milletimiz sıkıntılar yaşıyor. Ülkemiz hiç olmadığı kadar yoksulluk, yolsuzluk ve umutsuzluk batağına saplanmış vaziyette. Bu ülkenin kaynakları, alın teriyle yaşayan milyonlara değil, kur korumalı sistemlerle zenginleşen bir avuç azınlığa aktarılıyor. Bu ülke çok yokluk gördü. Fakat ilk kez bu iktidar döneminde; peynire alarm, bebek mamasına kilit takıldığını gördü” şeklinde konuştu.
‘MİLLETİMİZİN SESİ OLMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ’
Önümüzdeki süreçte milletin sorunlarına yönelik çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini ifade eden Sarı, “Gerçeği konuşmaktan ve milletimizin sesi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. İşte tam da burada, milletimizin ve muhalefetin sesinin yeterince duyurulması noktasında sizlerin desteğine ihtiyacımız olacak” diyerek sözlerini tamamladı.