Saadet Partisi(SP) İl Başkanı Şuayb Sarı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında yönetim kurulu üyeleri ve partililer hazır bulundu.

Milli Görüş hareketinin yegane temsilcisinin SP olduğunu belirten İl Başkanı Şuayb Sarı, “Önce ahlâk ve maneviyat” ilkesini şiar edinmiş ve “yeni bir Türkiye”, “yeni bir dünya” ve “yeniden büyük Türkiye” hedefleriyle tüm insanlığın saadet ve kurtuluşu için siyaset üreten millî görüş hareketi kökleri, 56 yıla uzanan koca bir çınardır” dedi.

40 EMEKLİ BİR ARAYA GELSE BİR DANA KESEMİYOR

Konuşmasında bayram öncesinde verilen ikramiyelere değinen Sarı, 4000 liralık bayram ikramiyesi ile 40 emeklinin bir araya gelse bile bir dana kesemediğini söyledi.

BİR TAM MAAŞ İKRAMİYE VERİLSİN

2018 yılından beri 7 yılda 4 kat artan emekli ikramiyesine karşılık, tam 15 kat artan kurban bedeliyle emeklinin sistem dışına itildiğini aktaran Sarı, “Biz Saadet Partisi olarak, emeklilerimize en az bir tam maaş ikramiye verilmesini öneriyoruz. İktidara, emeklinin âhını değil, duasını alın diyoruz. 56 yıllık tecrübemizle ve “yeni nesil siyaset” vizyonumuzla diyoruz ki; yaşanan her sorunu, dağ gibi büyüyen problemleri ancak Saadet Partisi çözer.

İşte Millî Görüş, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın başbakan olduğu 54. cumhuriyet hükûmeti icraatlarıyla bunu ispatlamış bir harekettir” diye konuştu.