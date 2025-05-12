Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 17 farklı dolandırıcılık şebekesinin çökertildiğini duyurdu. Operasyon kapsamında, 402 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 160 şüpheli ise yakalandı. Şüphelilere ait yaklaşık 114 Milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

114 MİLYONLUK MAL VARLIĞI

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 402 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 160 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 73'ü tutuklandı. 87'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Kuyumculara sahte ve ayarı düşük altın sattıkları ve Sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı yaptıkları tespit edildi. Şüphelilere ait yaklaşık 114 Milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.