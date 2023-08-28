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Çorumlu Ahmet B. (43) dün akşam saatlerinde cinayete kurban gitti.

Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale'de İ.Y., karısının sevgilisi olduğunu düşündüğü 43 yaşındaki Çorumlu Ahmet B'ye kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi.

4 YERİNDEN VURDU

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, vücudunun 4 yerinden vurulan Ahmet B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Ahmet B'nin cenazesinin bugün Çorum'da toprağa verileceği öğrenildi.



KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU

Kendi isteği ile polise teslim olan 2 çocuk babası İ.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.