Çorum'un İskilip ilçesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 44 öğrenci düzenlenen törenle hafızlık belgelerini aldı.

İskilip Müftülüğü bünyesindeki Ebussuud Efendi Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlığını başarıyla tamamlayan 44 öğrenci için tören düzenlendi.

Program öncesinde Çorum Belediyesi Mehteran Takımı, İskilip Ulu Camii önünde coşkulu bir gösteri sundu.

Mehteran gösterisinin ardından hafız öğrenciler camiye giriş yaptı.

Program, İlçe Müftüsü, Çorum İl Müftüsü ve İskilip Kaymakamı'nın yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı.

Laleli Camii İmam Hatibi Mithat Damar'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda, hafız öğrenciler sureler okudu.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi müezzinleri Rıdvan Akbaş ve Şükrü Aslıeren'in seslendirdiği kasideler, salonda manevi bir atmosfer oluşturdu. Tören sonunda hafızlık belgeleri, plaketler ve çeşitli hediyeler öğrencilere takdim edildi.

Etkinliğe; İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı, İskilip Cumhuriyet Savcısı Musa Koruyan, Diyanet İşleri Başkanlığı İç Kontrol Daire Başkanı Bayram Güler, Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İskilip Belediye Başkan Vekili Abdullah Çarpıcı, hafız öğrenciler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.