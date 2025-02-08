Bir dizi etkinlik için Çorum’a gelen CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, parti binasında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçen Enginyurt, neden CHP’ye geçtiğini anlatarak; “Ben 14 Mayıs 2023’te milletvekili olurken İstanbul’da 45 gün boyunca Alevi ile Sünni’nin, Kürt ile Türk’ün, ülkücü ile devrimcinin, dindar ile laikin Halil İbrahim sofrasında buluşması neticesinde bir oy Kemal’e, bir oy Cemal’e diyerek, Cumhuriyet Halk Partisi başarılı olsun diye 45 yıllık Ülkücü olarak mücadele ettim. Bugün de yine CHP başarılı olsun diye, adamın adamı olmak için değil, CHP’nin başarılı olması için, demokrasinin kazanması için, Atatürk’ün Cumhuriyetinin yeniden dirilmesi için CHP saflarında birleştik.” dedi