Çorum'un Alaca Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Selin Şahin Sosyal Tesisi, Kadın Kültür Merkezi, Tanzim Satış Mağazası, Emekliler Lokali ve Battal Dede Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçenin kadim kültürü ve eşsiz coğrafyasıyla huzurun şehri olduğunu belirtti. Durmaz, "Her adımın tarihe uzandığı kadim kültürü ve eşsiz coğrafyasıyla Alaca, aynı zamanda huzurun şehridir. Böyle bir şehre hizmetlerin en iyisi ve en güzeli yakışmaktadır. Bugün burada, Alaca Belediyemizin siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunduğu, şehrimize değer katacak tesislerin açılışı için bir aradayız. Açılışını gerçekleştirdiğimiz tesislerin bize göre her biri birer eser değil; bir vizyonun, bir iradenin, bir anlayışın yansımasıdır. İşte bu anlayışın adı da üretken belediyeciliktir" dedi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı da, "Alaca bizim yuvamız. Bugün açılışı yapılan tesis değerli kardeşimiz Üzeyir Bey'in kızının adına yapıldı. Ben inanıyorum ki Selin kardeşimiz de bizleri görüyor. Mekânı cennet olsun, ismi bu şehirde ömür boyu yaşatılacaktır" ifadelerini kullandı.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ise, "Bugün aradan geçen sürede sözümü tutmuş olmanın gururunu yaşıyorum. Seçilir seçilmez hazırladığımız projeleri birer birer gerçekleştirdik. Bunun yanında temizlik, itfaiye, ulaşım ve sosyal yardım gibi genel belediyecilik hizmetlerimizi de yürütmeye gayret ettik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, 2023 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden Selin Şahin'in isminin verildiği sosyal tesisin açılışı edilen dualarla gerçekleştirildi.