Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi İş Yeri Temsilcileri toplantısı dün akşam gerçekleştirildi.

Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıya Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun, Şube Başkanı Abdullah Güdek, TÜRKAV İl Temsilcisi İsmail Deli ve sendika yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından selamlama konuşmalarına geçildi.

İlk olarak kürsüye gelen Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Abdullah Güdek, eğitim çalışanlarının sorunlarını bildikleri belirterek, “Geçim derdi artmış, adalet duygusu zedelenmiş, liyakat tartışılır hâle gelmiştir. Ama şunu da unutmayalım. Bu tablo karşısında susanlar değil, mücadele edenler tarihe yön verir. İşte bu noktada sorumluluk bizdedir” dedi.

Sendikacılığın masa başında değil, sahada yapıldığını ifade eden Abdullah Güdek, “Bu saha sizlerin omuzlarında yükselir. Ben Çorum Şube Başkanı olarak şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Arkanızdayım. Her temsilcimizin emeği benim için kıymetlidir. Sorunu olanın, sıkıntısı olana kapımızda telefonumuzda açıktır. Önümüzdeki süreçte daha çok çalışacağız, daha görünür olacağız, daha gür konuşacağız” diye konuştu.

Eğitimdeki sorunları anlatmaya devam edeceklerini vurgulayan Güdek, “Algılarla sendikacılık yapanlardan olmayacağız. Eğitimde çığ gibi büyüyen sorunları anlatmaya devam edeceğiz. Bugün yaş haddini doldurmadan emekli olamayan eğitim çalışanlarından bahsedeceğiz. Eğitim çalışanlarının adeta kâbusu haline gelen norm kadro atamalarından bahsedeceğiz. CİMER’i adeta oyuncak haline getiren sistemin yanlışlığından, bu yanlış uygulamaların eğitim çalışanlarını mağdur etmesinden bahsedeceğiz. Kısacası biz eğitimin eğitim çalışanlarının sesi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun ise Abdullah Güdek ve yönetimine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarılar diledi.