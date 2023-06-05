Emekli ve memur Temmuz zammı 2023 için veriler gelmeye devam ediyor. Birçok kalemde direkt olarak etkili olacak Mayıs ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından duyuruldu. Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Temmuz zammı için artık sadece 1 veri kaldı.

Emekli ve memur Temmuz zammı için 1 aydan az bir zaman kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temmuz döneminde uygulanacak asgari ücret, emekli zammı ve memur maaş zammı için çalışmalarına 2 ay önceden başladı. Yeni Kabine belli oldu ve Meclis çalışmalarına başladı. Hükümetin ilk yapacağı düzenlemeler arasında asgari ücret, emekli ve memur zammı bulunuyor. Burada maaşlara ek zam verilerek milli gelir üzerindeki artışlar tabana yayılacak. Başkan Erdoğan talimatı verdi.

MAYIS 2023 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,04, yıllık bazda ise yüzde 39,59 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ VE MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.

Böylece 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu.

5 AYLIK ENFLASYON 15,26

5 AYLIK SSK-BAĞKUR ZAMMI 15,26

5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI 7,13

5 AYLIK MEMUR ZAMMI 13,13

EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI YÜZDE KAÇTI?

Geçtiğimiz ay TÜİK'in Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşmiş rakamlar şöyle gerçekleşmişti;

4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,22

4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,22

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,08

4 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,08 oldu.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve ekonomistlerin beklentileri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 20 bandında olması bekleniyor.

Temmuz döneminde bu zamların dışında emekli ve memur maaşlarına refah payı (ek zam) eklenecek.

YENİ HÜKÜMETİN YAPACAĞI İLK DÜZENLEMELER MAAŞLARA ZAM OLACAK

Emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayım başladı. Yeni dönemde enflasyon farklarının yanında maaşlar refah payı ile belirlenecek. Yılın ilk 6 ayı için kamu işçisine verilen yüzde 45'lik zam oranı önemli bir referans değer olarak masada yer alıyor.

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