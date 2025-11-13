Ankara'da kontrollü yıkım çalışması yapılan 5 katlı binada çökme meydana geldi.

Çankaya ilçesi Tunus Caddesi’nde 5 katlı atıl bina, kontrollü yıkım çalışmaları sırasında aniden çöktü.

Binanın çökmesi sırasında etrafa saçılan moloz parçaları bazı iş yerlerine ve araçlara zarar verdi.

Bölge toz bulutu altında kalırken, enkazda AFAD ve itfaiye ekiplerince arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.



"Çalışmalara başladılar ama dengesiz şekilde yürütüyorlardı"

Olayla ilgili konuşan esnaf Yunus Buyur, "İki haftadan beri burada çalışmalara başladılar ama dengesiz şekilde yürütüyorlardı. Yıkıma yanlış yerden başladılar. Operatör kolonlardan birine vurunca büyük bir gürültüyle bina çöktü. Her tarafta dumanlar yükseldi. Bir kişi enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Daha sonra ekipler geldi, müdahale etti. Bence ihmal var. Yolu trafiğe kapatmadılar. Tedbirler alınmadı. O sırada inşaatta sadece operatör ve başında bekleyen biri vardı. Enkaz altında kalan kimse olmadı. Birkaç kişinin aracı zarar gördü. Apartman birden yıkıldı. Daha önce bir kısmını yıkmışlardı. Normalde yıkıma üstten başlamaları lazım ama tedbirsiz şekilde alt kısmı yıkarak çalışmaya başladılar" dedi.



"Kopan parçalar etrafa dağıldı ve araçlara zarar verdi"

Esnaf Tolga Demiroğlu ise, "Bir süredir burada yıkım çalışmaları vardı. İş makinesiyle kolonları kırmaya çalışırken bina yıkıldı. Sesleri duyunca eşyalarımızı korumak için içeriye aldık. Adeta toz bulutu oluştu. Kopan parçalar etrafa dağıldı ve araçlara zarar verdi. İçeride operatörden başka kimse yokmuş. Çok fazla maddi zarar oluştu. Buranın araç ve yaya geçişine kapatılması lazımdı ama yapılmadı. Tedbir alınmadı. Herkes normal bir şekilde geçiyordu buradan. Böyle bir şey olmasını da bekliyorduk" diye konuştu.