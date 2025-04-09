31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti listesinden belediye meclis üyesi seçilen 5 MHP'li isim, istifa ederek partilerine katıldı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, "31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adına partimizden meclise girme hakkı kazanan 5 meclis üyemizin, partimize katıldı. Bu karar, normal işleyiş çerçevesinde alınmış olup, MHP, 31 Mart 2024 itibariyle belirlediği duruşunu sürdürmektedir" dedi.

"Çorum İçin Birlik ve Beraberlik İçerisinde Çalışıyoruz"

Çorum'da Cumhur İttifakı’nın birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu vurgulayan Çıplak, “Uzun yıllardır, genel başkanlarımızın bizlere verdiği sorumluluk çerçevesinde, teşkilatlarımız ve belediye meclis üyelerimizle birlikte Çorum için çalışıyoruz." dedi.

İttifakın yerel yönetimlerde daha etkin olabilmesi adına yürütülen çalışmalara da değinen Çıplak, şunları söyledi: “İlimizdeki vatandaşlarımızın problemlerini çözmek ve ittifakımızın gücünü sahada daha da artırmak için el birliğiyle gayret gösteriyoruz. MHP Çorum İl Başkanlığı olarak, her zaman Cumhur İttifakı Çorum Belediyemizin yanındayız.”

"Cumhur İttifakı Sancağını Daha İleriye Taşıyacağız"

Cumhur İttifakı’nın Çorum’daki çalışmalarına da değinen Çıplak, “Çorum’da Cumhur İttifakı sancağını daha ileriye taşımak ve ilimizdeki vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmek adına birlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.