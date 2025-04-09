Çorum’un Osmancık ilçesinde yürütülen zeytin fidanı dağıtım projesi meyvelerini vermeye başladı.

Üreticiler, elde ettikleri ilk ürünleri Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya’ya hediye ederek teşekkür etti.

Geçmiş yıllarda hayata geçirilen ve bölge tarımını canlandırmayı amaçlayan Zeytin Fidanı Dağıtım Projesi, Osmancık’ta olumlu sonuçlar vermeye başladı.

Köylüler artık kendi zeytinlerinden ürün alıyor, bu ürünleri işleyerek satışa sunuyor ve yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, yaptığı açıklamada, “Önceki yıllarda başlattığımız zeytin fidanı dağıtımı artık meyvesini veriyor. Üreticilerimizin bu süreçte elde ettiği başarı hepimizi gururlandırıyor. Hem üretime teşvik ediyoruz hem de bölge ekonomisini güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Aşağızeytin Köyü’nde faaliyet gösteren Yöresel Ürünler Kadın Girişim Kooperatifi, zeytin, zeytinyağı, nar ekşisi ve kantaron yağı gibi ürünleriyle dikkat çekiyor. Kadın üreticilerin el emeğiyle hazırladığı bu doğal ürünler, bölge halkının gelir kaynaklarını çeşitlendiriyor. Kooperatif sayesinde, hem kadınların üretime katılımı artıyor hem de Osmancık’ın yöresel ürünleri Türkiye genelinde tanınmaya başlıyor.

MİLLETVEKİLİNE ZEYTİN HEDİYESİ

Yukarızeytin Köyü Muhtarı Hasan Ergim, Aşağızeytin Köyü Muhtarı İsmail Çil ve üretici Orhan Öztürk, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın konuğu oldu.

Ziyarette, zeytin ve türev ürünlerin yer aldığı bir hediye paketi sunuldu.

Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu başarının mimarı köylülerimizdir. Onların azmi ve emeğiyle bu noktaya geldik. Üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.