Çorum Belediyesi toplu ulaşımda kullanılmak 5 otobüsü daha araç filosuna kattı.

Yeni alınan otobüsler önümüzdeki günlerde yolcu taşımaya başlayacak.

Çorum Belediyesi olarak toplu ulaşım filosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; "4 tane 12 metre, 1 tanede 18 metre (körüklü) otobüslerimizi satın almıştık. Dün itibariyle de şehrimize geldi. Okulların açılması ile birlikte bu yeni otobüslerimizi hizmete sokacağız” dedi.