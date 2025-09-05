Iğdır FK, Kayserispor'da forma giyen Çorum FK'nın eski kalecilerinden Onurcan Piri'yi transfer etmek istiyor.

Iğdır FK'nın 30 yaşındaki tecrübeli kaleci Onurcan Piri'yi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Giresunspor alt yapısından yetişen ve yeşil beyazlı takımda profesyonel olan Onurcan, Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Çankayaspor formalarını giydikten sonra 2018-19 sezonunda Çorum FK'ya transfer olmuş, bir sezon kırmızı siyahlı formayı giydikten sonra Bursaspor, Giresunspor ve ardından da Kayserispor ile anlaşmıştı.