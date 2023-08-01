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Jandarma Komutanlığı’ndan emekli olduktan köyüne dönen emekli astsubay Yüksel Apaydın, ilçeye bağlı Karakaya Köyü’nde damla sulama sistemi ile bahçesinde armut yetiştirmeye başladı.

Sungurlu’nun Sesi Gazetesi’nde yer alan habere göre, amatör olarak başladığı armut yetiştiriciliği işine daha sonra profesyonel olarak devam ettiğini belirten Apaydın, “Bin 200 adet ağacım var. Şimdi ağaçlar 10 yaşındalar, ağaç başı 25 kilogram verim almaktayım, bu yıl da 50 ton deveci armudu hasadı bekliyorum ” dedi.

10 yıl önce emekli olduktan sonra deveci armudunun bu bölgede yetişebileceğini düşünerek, arazisinin 35 dönüm üzerinden 15 dönümünü deveci armuduna ayırdığını aktaran, “15 dönüm alanda yaklaşık 1200 yarı bodur armut ağacım var. Bu sene 9. yaşı dolan bu ağaçlardan tahmin ediyorum 50 ton civarında bir ürün elde edeceğim” diye konuştu.

AĞUSTOS AYINDA SEYRETME İŞLEMİ YAPILACAK

Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Önder Çeşmeci, beraberinde Mühendisler Hicabi Berişbek, Mahmut Aydın ve Tekniker Doğan Yazdıç ile birlikte köye giderek Yüksel Apaydın’dan bilgi aldı.

Ağaçların bu yıl meyveyi yetiştiremediğini ve Ağustos ayında ağaçlara seyretme işlemi uygulayacağını söyleyen Apaydın, “Meyve çok fazla olduğu için ağaçlar yetiştiremiyor ve meyvesi küçük kalıyor. Ağustos ayı içerisinde seyretme işlemi uygulayacağım” şeklinde konuştu.

Her boydan armudun yetiştiğini söyleyen Apaydın, bazı armutların 700 grama ağırlığında olduğunu ve iriliğiyle dikkat çektiğini belirtti. Armutların tamamen organik şartlar altında yetiştirildiğini belirten Apaydın, 700 grama kadar olan armudu görenlerin hayrete düştüğünü ifade etti.

HASADI 8 GÜN SÜRÜYOR

Armut hasadını 12 çalışan ile gerçekleştirdiğini ve yaklaşık 8 gün sürdüğünü söyleyen Apaydın, “Bayanlardan toplamacılar oluyor, boylarına göre ayıranlar oluyor. Erkek çalışanlar ise bayanların yetişemediği alanlara merdivenlerle üst dallarda ki hasadı gerçekleştiriyor. Kasım ayında inşallah hasada başlayacağız” açıklamasında bulundu.