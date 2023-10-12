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Çorum-Merzifon karayolunda meydana gelen trafik kazasında Çorum doğumlu 1 kişi yaralandı.

Kaza dün sabah 10.40 sıralarında Merzifon Organize Sanayi Bölgesi ışıklı kavşakta gerçekleşti.

A V. idaresindeki 05 AAZ 362 plakalı araç Çorum istikametinden Merzifon istikametine seyir halindeyken önce kavşaktan dönüş yapmak isteyen A. D. idaresindeki 55 BAR 72 plakalı otomobile daha sonra ise yol kenarında bulunan trafik işaret levhasına çarptı.

Kaza sonucu 05 AAZ 362 plakalı araçta yolcu olarak bulunan K. Y. (52) isimli kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 acil sağlık ekipleri tarafından Merzifon Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.