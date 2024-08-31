Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte, Türkiye genelinde 53 ilde 747 muhtelif arsanın satışa çıkarıldığı açıklandı.

İstanbul, Ankara ve diğer illerde toplamda 747 arsa satışa çıkarılırken, bunların 71'i İstanbul, 138'i de Ankara'dan olacak. Satışa çıkarılan arsalar yüzde 25 peşinde ve 24 ay vade fırsatıyla vatandaşa sunulacak.

İstanbul’da 71, Ankara’da da 138 muhtelif arsanın satışının gerçekleşeceği müzayede 10-11-12 Eylül tarihlerinde yapılacak.



Diğer 51 şehir içinse katılım online olarak gerçekleşecek.

YÜZDE 25 PEŞİN, 24 AY VADE FIRSATI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından satışa sunulacak arsalar, yüzde 25 peşin, 24 ay vade avantajıyla satışa çıkacak.

ONLİNE KATILIM SAĞLANABİLECEK

Açık artırmalar 10-11-12 Eylül günleri saat 10.30'da Ankara Çankaya’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi’nde ve İstanbul’da ise Halkalı’da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılacak.



İnternet üzerinden de teklif verilebilecek olan açık artırma toplantısına katılacak gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim'in ilgili banka hesabına katılım teminatı tutarı yatırması gerekiyor.

İL İL ARSA SATIŞ LİSTESİ VE FİYATLARI

İstanbul’da 71 muhtelif arsa 12 Eylül’de, Ankara’da 138 muhtelif arsa 10 Eylül’de, Adana’da 34 muhtelif arsa ve Muğla’da da 41 muhtelif arsa 11 Eylül’de, Mersin’de 76 muhtelif arsa ise yine 12 Eylül’de satışa sunulacak.