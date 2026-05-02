İl Hakemi Elvan Mert Armutcu’(y Bölgesel Lig maçında görev.

Bölgesel Amatör Lig 3. grupta sezonun son hafta maçında Ulubey Belediyespor ile Erzincangücüspor arasındaki maçı Çorum İl Hakemi Elvan Mert Armutcu yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre yarın saat 13’de Ordu 75. Yıl Ulubey İlçe sahasında oynanacak Ulubeyspor ile Erzincangücüspor arasındaki maçı Elvan Mert Armutcu yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri ise Kırşehir’den Beytullah Koca ve Kırıkkale’den Emirhan Özdemir yapacak.

Maçta dördördüncü hakem olarak ilimiz hakemi Serhat Doğan görev yapacak. Maçın gözlemcisi ise Nurtaç Yazar, Ligin son hafta maçı öncesinde ev sahibi Ulubey Belediyespor 49 puanla beşinci sırada yer alırken Erzincangücüspor takımı ise 20 puanla 14. sırada bulunuyor.