Çorum Gençlikspor Kulübü yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yağlı güreşcilere malzeme desteğinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü ve aynı zamanda Gençlikspor Kulübü Başkanı Feyyaz Velidedeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Nazmi Avluca sahasındaki güreş alanında yeni sezon çalışkalarına başlayan güreşcilere ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan kendisi de eski milli güreşci olan Mustafa Demirkıran sporcularla sohbet ederek kendilerine yeni sezonda başarılar diledi.

Demirkıran Ata sporumuzun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına büyük bir özveriyle çalışan sporcularımızla bir araya gelinen bu anlamlı buluşmada, birlik ve dayanışma ruhu bir kez daha hissedildi.

Gençlikspor kulübü yeni sezon çalışmalarına başlayan Çorumlu güreşcilere çeşitli spor kıyafetleri hediye edilerek her zaman yanlarında oldukları belirtildi.