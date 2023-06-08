Çorum’un Alaca ilçesinde bir kişi, ilaçlama yapmak için gittiği tarlasında ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Büyükkeşlik Köyü'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Cemal Kabadayı (55) adlı vatandaş, ilaçlama yapmak için tarlasına gitti. Cemal Kabadayı’dan uzun süre haber alamayan yakınları, tarlada şahsın cansız bedenini buldu.

Yapılan incelemede Cemal Kabadayı’nın traktör ile ilaçlama makinesinin arasında sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tarlada ilaçlama yaptığı sırada traktör ile holder arasında sıkışarak hayatını kaybeden Cemal Kabadayı’nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı morguna konuldu.

Cenaze, yarın saat 13.00’de vakıf binasında düzenlenecek törenin ardından Büyükkeşlik Köyü’nde toprağa verilecek.