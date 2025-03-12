MMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Çorum Temsilciliği İnşaat Yüksek Mühendisi Özgür Kılıç, Çorum’da inşaat verilerinde usulsüzlük iddiaları ile ilgili 6 üyeleri hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.

İşte o açıklama:

“Çorum’da son günlerde yaşanan olaylarla ilgili proje verileriyle oynayarak proje ürettiği iddiasıyla Çorum Belediyesi’nce tarafımıza bildirilen altı üyemizin tamamı hakkında disiplin süreci başlatıldı ve bu durum Çorum Belediyesine resmi yazı ile bildirildi.

İMZA MÜHENDİSİN NAMUSUDUR

İnşaat Mühendisleri Odası olarak yıllardır proje üretim faaliyetinde bulunan üyelerimizin belirli yeterliliklere sahip olması gerektiğini ve bu gerekliliklerinde odamızca belirlenmesi ve denetlenmesi gerektiğini savunuyoruz. Yıllar önce yaptığımız çalışmalarda üyelerimize belge vermeden önce bazı eğitimleri tamamlamalarını şart koşuyor belge yenilemeleri içinde bazı asgari şartları gerekli kılıyorduk. Bu hem üyelerimizin yeterliliklerini arttırmak hem de projecilik yapanla yapmayanı ayırmak amacı taşımaktaydı. Ancak bu uygulamalar mevcut iktidar tarafından gereksiz görülerek iptal edildi. Bugün geldiğimiz noktada ilkel yöntem ve tartışmalar içinde projede kimin imzası olduğunu ve aslında kimin yaptığını tartışır duruma geldik. Belirtmek isteriz ki; imza mühendisin namusudur ne başkasının yerine imza atanı ne de başkası için proje yapanı savunacak durumda değiliz. Ancak bu alanın düzenlenmesi ve yetkin mühendislik konusundaki engellerin kaldırılması gerekliliği yaşanan bu olayla birlikte tekrar gün yüzüne çıkmış bulunmaktadır.

DOKTOR VE MÜHENDİS KARŞILAŞTIRMASI

Şunu iyi anlamamız gerekiyor: Bir doktor okuldan mezun olduktan sonra uzmanlık yapmadıysa ameliyat yapamaz. Ancak, bir mühendislik öğrencisi diplomasını aldıktan hemen sonra proje yapımına başlayabilir. Bilgisiz ve deneyimsiz bir doktor, bir ameliyat sırasında bir hastada kalıcı bir hasara yol açabilir veya kaybedebilir. Fakat mühendislerin yanlışları yüzlerce insanın hayatını tehlikeye atar. Bilgisiz, deneyimsiz ve hatta art niyetli bir mühendisin elinden çıkan bir proje sonucu deprem gibi doğal afetlerde yüzlerce insan hayatını kaybedebilir. Bunu çözmenin yolu da her aşamada denetimdir.

PAKET PROGRAMLARDA PARAMETRELER DEĞİŞTİRİLEBİLİR, AMA…!

Ayrıca şunu da belirtelim ki bu olay bir paket programlarda parametrelerin değiştirilebilir olması bu paket programların zayıf yönü olarak görülmemelidir. Ülkemizde kullanılan birçok uluslararası paket programda bu parametler değiştirilebilirdir. Adı üstünde paket programdır bu paket programları mühendisler yardımcı olarak kullanırlar işte mühendislik burada gizlidir, denetim burada gizlidir, kontrol burada gizlidir. Mühendisin zemin ve malzemesine göre, deprem bölgesine göre parametreleri düzdün girmesi düzgün modellemesi gerekmektedir. Yapı denetim şirketlerinin bu mühendisin girdiği parametreleri modellemesini kontrol edip yapı malzemelerinin inşaatta doğru imalatını yaptırarak inşaatı bitirmesi gerekir. İdarelerinde bunları anlık olarak takip etmesi ve bu durumları yorumlayabilecek teknik kadroya sahip olması gerekmektedir. Ayrıca Çevre Şehircilik Bakanlığı da bu kurumların hepsinin üstünde olduğunun bilinciyle aksama ihtimali olan her yerde uygun sistemler kurması gerekmektedir.

PEKİ ŞİMDİ NELER YAPILMALI?

Çorum halkı olarak şu an ne yapılması gerektiğine odaklanmalıyız. Tespiti yapılan projelerden imalatı devam etmekte olan inşaatlar derhal durdurulmalı, geçmişte yapılmış ve yapı kullanım izin belgesi alan yapılar belirlenmelidir. Şu an kullanımda olan yapılar gerekli görülmesi halinde güçlendirilmeli ve/veya tahliye edilmelidir. Bu projelerin incelenmesi konusunda şaibeden ve siyasetten uzak, bilim ışığında bir komisyonun kurulmalıdır. Halkın süreç hakkında bilgilendirilmesi ve bilgi kirliliğinin önlenmesi de en önemli konularımız arasında olmalıdır. Yapı üretim süreci içinde yer alan ve işini layığıyla yapan bileşenler korunmalı, Çorum’umuzun ekonomik açıdan etkilenmemesi için çürük elmalar ayıklanmalıdır.”