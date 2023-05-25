FATİH BATTAR

28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimi kapsamında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması için Çorum’a gelen Millet İttifakı Ankara Milletvekili ve Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin; '6 siyasi partiyi yan yana getiren ülkede kaybolan adalet anlayışı' dedi

İktidarın başlangıçta güzel işler yaptığını ancak son 7-8 yıldır yorgun olduğunu belirten Şahin; “Bu iktidar başlangıç itibariyle güzel şeyler yaptı. Özellikle son 7-8 yıldır bu yorgun iktidarın ne Çorum’a ne Türkiye’ye verebildiği birşey yok. 28 Mayıs’ta millet iktidara hadi devam dese büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya geleceğiz. Bugünler daha iyi günlerimiz. Mevcut iktidarın devam etmesi halinde akıldan bilimden yoksun ekonomi politikalarıyla ülkeyi tam manasıyla uçurumun önüne getirecekler. 6 siyasi partiyi yan yana getiren nedir diye soracak olursanız, ülkede kaybolan adalet anlayışı. 85 milyona sorduğumuzda 2002’nin Türkiye’sini arar hale geldik. Çarşı pazar yanıyor. Alım gücü düştü. Yumurtanın üretim şehri olan Çorum’da artık 8’li 10’lu paketlerle yumurtanın alındığını görüyoruz.” diye konuştu

28 Mayıs’ın Türkiye için bir milat olacağını söyleyen Şahin; “28 Mayıs çok önemli bir milat. Demokrasi mi istiyorsunuz? Otokrasi mi? Varlık mı istiyorsunuz? Yokluk mu? Adalet mi istiyorsunuz? Yoksa istibdat mı istiyorsunuz? Refah mı istiyorsunuz? Göreceli fakirlik mi istiyorsunuz? Bunun kararını vereceğimiz bir gün 28 Mayıs.” şeklinde konuştu

Son olarak neden Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini açıklayan Şahin;

“2010’dan beri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP’deki değişimi ve dönüşümü görmeyen ve ülkenin 85 milyonunu kucaklayacak bir Cumhurbaşkanı Adayı olduğunu görmeyenlere karşı diyorum ki; emanete ihanet etmeyeceğini bildimiz için, kamu malına el uzatmayacağı için, devletin malını kullanırken vicdanına danışacağı için 6’lı masa bileşenleri olarak diyoruz ki 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmalıdır.” ifadelerini kullandı.