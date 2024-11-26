Çorum FK’da yarın sezon birlikte forma giyen Batuhan Demirel ve Emre Okur yıllar sonra bu kez rakip takım kaptanları olarak sahaya çıktılar.

Pazar günü oynanan Mimar Sinanspor ile Çilimli Belediyespor maçına iki eski Çorum fK’lu futbolcu kaptan olarak çıktılar.

Batuhan Demirel Çorum Gençlerbirliği alt yapısında yetiştikten sonra Çorum FK’da profesyonel oldu ve kırmızı siyahlı takımla 3. ligde ardından bir sezon sonrada Ispartaspor takımlarında şampiyonluk sevinci.

Değişik kulüplerde oynadıktan sonra bu sezon başında amatöre dönerek Mimar Sinanspor kaptanı olarak Bölgesel amatör Ligde mücadele etmeye başladı.

Emre Okur 2017-18 sezonu devre arasında Pendikspor’dan Çorum FK’ya geldi ve yarın sezon kırmızı siyahlı formayı giydikten sonra Kahramanmaraşspor’a transfer oldu.