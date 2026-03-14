Transfermarkt, 1. Lig’de futbolcuların piyasa değerlerine yönelik ara güncellemesini yayımladı.

Yapılan güncellemede ligde forma giyen toplam 265 futbolcunun piyasa değeri yeniden değerlendirildi.

Güncelleme sonucunda bazı kulüpler önemli değer artışları yaşarken bazı takımların kadro değerlerinde düşüş dikkat çekti.

Güncellemenin en dikkat çeken kulüplerinden biri Erzurumspor FK oldu.

Erzurum temsilcisinde özellikle birkaç oyuncunun değer kazanmasıyla birlikte takımın toplam kadro değeri yaklaşık 2 milyon euro civarında artış gösterdi.

ÇORUM FK 1 MİLYON EURO DEĞER KAYBI YAŞADI

Buna karşılık Sakaryaspor ve Çorum FK, güncellemede yaklaşık 1 milyon euro civarında değer kaybı yaşayan kulüpler arasında yer aldı.

Güncelleme sonrası 1. Lig’in en değerli futbolcuları listesinde Sivasspor forması giyen Rey Manaj, değer kaybetmesine rağmen zirvede yer aldı. Arnavut golcünün piyasa değeri 300 bin euro düşüşle 2,2 milyon euro olarak güncellendi. Listenin ikinci sırasında Serik Spor’dan Alán Montes yer alırken, Meksikalı savunmacının değeri 500 bin euro gerileyerek 2 milyon euroya indi. Çorum FK’dan Ibrahim Zubairu ve Iğdır FK’dan Tsunami ise 300 bin euro değer kaybına rağmen 1,7 milyon euro ile üst sıralarda yer aldı. Listenin devamında 1,5 milyon euro piyasa değeriyle Ayberk Karapo ve Taulant Seferi bulunurken, Marius Tresor Doh ve Felix Afena-Gyan 1,4 milyon euro ile onları takip etti. İlk 10’da ayrıca 1,3 milyon euro piyasa değeriyle Ali Habeşoğlu ve Poyraz Yıldırım da yer aldı.

Bodrum FK’nın 21 yaşındaki santrforu Ali Habeşoğlu, piyasa değerini 900 bin eurodan 1,3 milyon euroya yükselterek güncellemenin en fazla değer kazanan oyuncusu oldu. Onu piyasa değeri 350 bin euro artan Sefa Akgün takip etti. Iván Cédric ve Mustafa Fettahoğlu 300 bin euroluk artışla öne çıkan isimler arasında yer alırken, Brandon Baiye ile Yakup Kırtay da 250 bin euroluk yükseliş yaşadı. Ayrıca Matija Orbanic, Mame Mor Faye, Aliou Badji ve İsmail Tarım da piyasa değerlerini 200 bin euro artırarak güncellemede değer kazanan futbolcular arasında yer aldı.

Güncellemede bazı futbolcuların piyasa değerlerinde düşüş yaşandı. En büyük değer kaybını Sakaryaspor forması giyen 30 yaşındaki Sergio Peña yaşadı. Deneyimli orta saha oyuncusunun piyasa değeri 1,2 milyon eurodan 600 bin euroya düştü. Serik Spor’dan Alán Montes de 500 bin euroluk düşüşle değerini 2,5 milyon eurodan 2 milyon euroya geriletti.

ZUBAIRU 300, THİAM 200 BİN EORU DEĞER KAYBETTİ

Sivasspor’dan Rey Manaj, Çorum FK’dan Ibrahim Zubairu, Iğdır FK’dan Tsunami ve Bodrum FK’dan Gökdeniz Bayrakdar da 300 bin euroluk değer kaybı yaşayan oyuncular arasında yer aldı. Ayrıca Felix Afena-Gyan, Poyraz Yıldırım, Jonathan Lindseth ve Mame Thiam da piyasa değerlerinde 200 bin euroluk düşüş yaşayan isimler arasında yer aldı.

ÇORUM FK KADRO DEĞERİNDE 12.SIRADA

Kulüp bazında bakıldığında güncelleme sonrası Bodrum FK, 13,8 milyon euroluk kadro değeriyle 1. Lig’in en değerli takımı konumunda yer aldı. Onu 12,1 milyon euroyla Sivasspor takip ederken, Iğdır FK 10,8 milyon euroyla üçüncü sırada yer aldı. Listenin üst sıralarında ayrıca 10,5 milyon euroluk kadro değeriyle Amed SK ve 10,1 milyon euroyla Manisa FK da bulunuyor. İlk 10’da ayrıca Erzurumspor FK 9,9 milyon euro, Van Spor FK 9,8 milyon euro, Pendikspor 9,3 milyon euro, Sakaryaspor 9,1 milyon euro ve Esenler Erokspor 9 milyon euro kadro değeriyle yer aldı.