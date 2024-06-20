Çorum'un İskilip ilçesinde oturduğu evin balkonundan kafasının üzerine düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hacıpiri Mahallesi'nde meydana gelen üzücü olayda Hacıkarani Cami İmamı Hasan Uysal'ın eşi Keziban Uysal (60), balkondan akrabasına eşya uzatırken korkulukların kırılması sonucu zemine düşerek, ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılan Keziban Uysal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.