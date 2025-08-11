Nisan ayında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin yerini ve şiddetini önceden tahmin ederek dikkat çeken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1'lik depremle ilgili de daha önce nokta atışı uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.53'te kaydedilen deprem yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak açıkladı.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY, DEPREMİN YERİNİ NOKTA ATIŞI BİLMİŞ

Nisan ayında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin yerini ve büyüklüğünü önceden tahmin ederek dikkat çeken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un, Sındırgı'daki sarsıntı ilgili de daha önce uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

"SİMAV, UŞAK VE SINDIRGI ETKİLENEBİLİR"

Üşümezsoy, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, kamuoyunda sıkça dile getirilen "İstanbul'da 7.2 büyüklüğünde büyük bir deprem olacak" söyleminin bilimsel bir temeli olmadığını belirtmişti. İstanbul merkezli deprem senaryolarının yanlış modellere dayandığını savunan Üşümezsoy, asıl riskin Marmara'nın güneyinde; özellikle Balıkesir, Simav, Uşak ve Sındırgı çevresinde olduğunu vurgulamıştı.

"STRES MARMARA'NIN FARKLI SEGMENTLERİNDE YOĞUNLAŞIYOR"

1999 Gölcük Depremi sonrası Marmara Denizi'nde farklı fay segmentlerinde stres birikimi oluştuğunu söyleyen Üşümezsoy, bu gerilimin Adalar Fayı'ndan çok Marmara'nın diğer bölgelerinde yoğunlaştığını dile getirmişti. Uzman, kamuoyunun dikkatini bu bölgelere çekerek, olası depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etmişti.