Çorum’da yıllardır çözüm bekleyen sanayi esnafının iş yeri sorununda önemli bir adım daha atıldı.

Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, oda üyelerine yeni iş yerleri kazandırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 630 dönümlük alanın ön devir işlemlerini gerçekleştirdi.

Yaydiğin Köyü civarında bulunan 630 dönümlük alanda yapılması planlanan yeni iş yerleri, Çorumlu esnaflar için birleşik sanayi olma açısından büyük önem taşıyor. Yeni sanayi alanının hayata geçirilmesiyle birlikte hem esnafın daha modern ve düzenli iş yerlerine kavuşması hedefleniyor.

PROTOKOL İMZALANDI

630 dönümlük arsanın ön devir işlemleri, Oda Başkanı Necmettin Uzun ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın arasında imzalanan protokolle gerçekleştirildi.

Protokolün imzalanmasıyla birlikte Çorum sanayisinin geleceği açısından önemli bir sürecin de önü açılmış oldu.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, yeni iş yerlerinin S.S. Barış Kardeş Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından yapılacağını belirterek, 630 dönümlük alanın Çorumlu tüm esnaf ve sanatkârlara hayırlı olmasını diledi. Uzun, yeni sanayi sitesindeki iş yerlerini yaklaşık 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmayı hedeflediklerini kaydetti.

ÇORUM SANAYİSİ İÇİN TARİHİ BİR ADIM

Necmettin Uzun’un uzun süredir üzerinde çalıştığı 630 dönümlük alanın kazandırılması, Çorum sanayi esnafı açısından önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Yeni sanayi alanında oluşturulacak iş yerlerinin; oto tamirinden makine kurulumu ve onarımına, yedek parça satışından tornacılık faaliyetlerine kadar çok sayıda meslek grubuna hizmet vermesi planlanıyor.

UZUN’A İMZA TÖRENİNDE GENİŞ KATILIM

Ön devir protokolünün imza töreninde Oda Yönetim Kurulu üyeleri Alaattin Yalçın, Elvan Baykal, Rıza Tutkaş, Cengiz Metin, Lütfi Çavdar ve Hüseyin Şengil, Denetim Kurulu üyeleri Özkan Ersoy ve Serbay Çetin ile sanayi esnafından Satılmış Önler, Veysel Çıtak ve Fatih Söyleyen de hazır bulundu.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, 630 dönümlük alanın Çorum’a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Uzun, uzun süren çalışmaların ardından önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’a, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürü Oğuzhan Yaylacı’ya, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz Geliştirme Dairesi Başkanı Ulaş Ankıtçı’ya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Müşaviri Zeki Gül’e, Çorum Valisi Ali Çalgan’a, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya’ya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’ya, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın’a, Türkiye Madenî Eşya Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Hayrettin Yıldırım’a ve ÇESOB Başkanı Recep Gür’e teşekkür etti.

Necmettin Uzun, bu süreçte destek veren bakanlık yöneticileri ve personelleri ile projeye katkı sağlayan tüm kişi ve kurumlara Çorumlu esnaf ve sanatkarlar adına şükranlarını sundu. Uzun ayrıca, zemin etüt ve proje çalışmalarının ihale aşamasına geldiğini ve arsanın peşinat taksitinin de ödendiğini sözlerine ekledi.

ÇORUM SANAYİSİNDE YENİ DÖNEM

630 dönümlük alanın sanayi esnafına kazandırılması, Çorum’un gelecekteki sanayi yapılanması açısından da önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Atılan bu adım, aynı zamanda şehir merkezindeki sanayi yoğunluğunun azaltılması açısından da büyük önem taşıyor.