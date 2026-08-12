Ankara'da yaşayan Çorumlu genç, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
İskilip’in Akpınar köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Yalçın İpekçi (29), aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği öğrenilen genç bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Genç yaşta hayatını kaybeden Yalçın İpekçi’nin vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi, Perşembe günü İskilip Akpınar köyünde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
Muhabir: Atila Çiğdem