Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında ahşap bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Çatar Mahallesi Sokutaşı mevkisinde Nevzat Kökez'e (45) ait ahşap bağ evinde, güneş enerjisi panelinden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgede bulunan özel bir şirkete ait su tankerinin de desteğiyle yangını çevredeki araziye sıçramadan söndürdü.
Yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Muhabir: Anadolu Ajansı