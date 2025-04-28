Gümrük kaçağı 66 kilo altın ve yüklü miktarda para ve döviz ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla Van Ferit Melen Havalimanında kıymetli maden ve para taşımacılığı yapan firmaların gönderileri üzerinde denetim yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan denetimler sonucunda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 66 kilo 668 gram altın, suç geliri olduğu değerlendirilen; 9 milyon 760 bin Türk Lirası, 107 bin 430 Dolar ve 133 bin 605 Euro ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi ve suça karışmış şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.