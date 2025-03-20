Hitit Üniversitesinde öğrenim gören 67 ülkeden öğrenci geleneksel iftar programında bir araya geldi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Meslek Yüksekokulu yemekhanesinde düzenlenen iftar öncesi öğrencilerle sohbet etti.

Etkinlikte Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencisi Filistinli Abdullah Abdulşafi tarafından akşam ezanının okunmasıyla davetliler oruçlarını açtı.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Gambiyalı Balamin Sillah da iftarın ardından dua etti.

Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AA muhabirine, Hitit Üniversitesinde 67 ülkeden 1200'den fazla uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğünü söyledi.

Üniversite bünyesinde geleneksel olarak iftar programları düzenlediklerini belirten Öztürk, "Bütün öğrencilerimiz için iftar programları düzenliyoruz. Ayrıca uluslararası öğrencilerimiz için bir iftar programı düzenliyoruz." dedi.

Birçok ülkeden öğrencinin Hitit Üniversitesinde kaynaştığını belirten Öztürk, "İftardan önce sayın valimizle birlikte öğrencilerimizle sohbet ettik. Ülkelerin çeşitliliğinin dışında hepsini orucunu açmak için sakince oturmuş ezanı beklerken bulduk. Hangi ülkeden olduklarını soruyoruz, Afrika'nın bir ucundan öğrenci ile Asya'nın bir ucundan öğrenci arkadaşıyla yan yana, orucunu açmak için aynı masada. Aynı inançla, aynı düşüncelerle yan yanalar. Bunu görünce biz mutlu oluyoruz. Buna vesile olmak hem Türk milleti, hem ülkemiz hem üniversitemiz için güzel bir vesile." diye konuştu.

Türkiye'nin coğrafi olarak kıtaları birleştirdiğine dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Özellikle uzak Asya, çok fazla Türkiye'yi tercih etmiyordu. Şimdiye dek Afrika ve Orta Doğu'dan daha çok öğrenci gelirken şimdi Endonezyalı, Kırgızıstanlı, Kazakistanlı ve Orta Asya'nın ötesinden öğrencilerimiz buraları şenlendirdiler, burada birbirlerini tanıyorlar. Az önce Gambiyalı bir öğrencimiz muazzam bir yemek duası yaptı. Türkiye tarih boyunca yaptığı gibi kardeşlik için, dünya barışı için ve insanlığın selameti için köprü vazifesini ifa ediyor."