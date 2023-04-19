MURAT ÇETİN

AK Parti Milletvekili Adayı Av. Yusuf Ahlatcı, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Sungurlu’da Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Ziyarette açıklama yapan Ahlatcı, 6’lı masanın savunma sanayine yapılan yatırımlardan dolayı hazımsızlık yaşadığını belirterek, “Savunma sanayinde yapılan yatırım ve hamleleri görmemezlikten gelerek, itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar” dedi.

Yusuf Ahlatcı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, AK Parti Çorum Milletvekili Adayları Oğuzhan Kaya, Zeki Gül ve Razaman Kelepircioğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı ve Sungurlu Teşkilatı ile birlikte dört bin dönüm araziye temeli atılan Küresel Barut, Nitrogliserin ve Nioroselüloz ile kapsül ve Fişek fabrikalarından oluşan savunma sanayi yatırımlarını incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Sungurlu’ya yapılan savunma sanayi yatırımların Çorum’a yapılan en önemli yatırımlardan birisi olduğunu belirten Yusuf Ahlatcı, Sungurlu’nun ve Çorum’un kalkınmasında büyük bir rol alacağını söyledi.

Vatandaşın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güvendiğini belirten Ahlatcı, vatandaşın ağzından “Yaparsa Erdoğan Yapar, Yaparsa AK Parti yapar” sözlerinin eksik olmadığını ifade etti.

AK Parti’nin sanayide Türkiye’ye çağ atlattığını kaydeden Ahlatcı, Türkiye’nin artık kendi ürettiği İHA’ları, SİHA’ları ve Akıncı’ları olduğuna vurgu yaptı.

6’lı masanın bu yapılan yatırımların hazımsızlığını yaşadığına işaret eden Ahlatcı, savunma sanayinde yapılan yatırım ve hamleleri görmemezlikten gelerek, itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını açıkladı.

Bundan sonrada bu gibi yatırımların Çorum’a kazandırmanın gayreti içerisinde olacaklarını belirten Ahlatcı, bu gibi yatırımların devam etmesi için vatandaşlardan Cumhurbaşkanı ve AK Parti’ye destek vermesini istedi.