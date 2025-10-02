Ak Parti'nin belediye başkanı transferlerine yenilerinin ekleneceği öne sürüldü. İddiaya göre, Genel Merkez'de yapılacak Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 7 ilçe ve belde belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak.

SEÇİM SONRASI GEÇİŞLER TARTIŞMA YARATMIŞTI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti; 12 büyükşehir, 12 il, 347 ilçe ve 170 belde olmak üzere toplamda 542 belediyeyi kazanmıştı. Seçimlerin ardından farklı partilerden istifa eden bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesiyle bu sayı 601'e yükselmiş, geçişler ise siyasette tartışmalara yol açmıştı.

SAYI 608'E ÇIKACAK

Sabah gazetesinin haberine göre, bugün yapılacak toplantıda 7 başkanın daha rozet takmasıyla AK Parti'nin yönettiği belediye sayısı 608'e çıkacak. Bu katılımlar ile AK Parti'ye katılan belediye başkanı sayısı 66'ya yükselecek.