Eğitimci, Şair ve Arkeolog Mehmet Öztürk'ün Hititçe tabletlerden esinlenerek yazdığı “Fırtına Tanrısı'nın Çocukları Hitit Destanı” kitabının tanıtım söyleşisi gerçekleştirildi.

Programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Keser ile çok sayıda davetli katıldı.

Turgut Özal İş Merkezi'nde Doç. Dr. Ayten Akcan'ın moderatörlüğünde Hitit Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aygül Süel ve Dr. Öğr. Üyesi Altuğ Ortakçı'nın konuşmacı olduğu söyleşide Hititlerin inanç dünyasında önemli bir yere sahip olan “Fırtına Tanrısı” ekseninde şekillenen kitap farklı yönleriyle ele alındı.

Mehmet Öztürk ise Fırtına Tanrısı'nın Çocukları Hitit Destanı kitabının serüvenini katılımcılarla paylaştı.

Kitabın 3 üniversiteden teyit alındıktan sonra baskıya girdiğini aktaran Öztürk, "Hititlerin dünya uygarlık tarihine bıraktığı bu mirasın bir hatırasının anatomisini çektim aslında bu kitapta. Bu kitabın temel özelliklerinden birisi şuydu. 450 yılı aşkın bir süre boyunca bu topraklarda kadim bir medeniyet kuran bu imparatorluğun kodlarının ben hala Anadolu topraklarında olduğunu düşünüyorum. Onların gelenekleri görenekleri, toplumsal yaşam biçimlerinin Çorum'da hala yaşatılan bir miras olduğunu düşünüyorum” dedi.

Katılımcılara teşekkür eden Öztürk, söyleşi sonunda kitaplarını imzaladı.