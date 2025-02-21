Alaca ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Mücahit Gürsoy, 7 yıldır yürüttüğü görevini Yusuf Şahin’e devretti.

Alaca ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Mücahit Gürsoy, “Alaca ÖNDER İmam Hatipliler Derneği 4. Olağan Genel Kurulunu bugün gerçekleştirdik. 7 yıldır şerefle yürüttüğüm dünya makamı adına en büyük paye ve makam bildiğim Alaca ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanlık görevini yapmış olduğumuz genel kurul neticesinde Yusuf Şahin kardeşime devretmiş bulunmaktayım. Kendisine ve yönetimine üstün muvaffakiyetler diliyor, İmam Hatip okulları ve imam hatip camiamızın her zaman yanında olduğumuzun bilinmesini isterim” dedi.

Dernekten yapılan açıklamada ise; “İlme ve Fikre Tohum” sloganıyla 1958 yılında faaliyetlerine başlayan ÖNDER, Eğitim ve gençlik faaliyetleri başta olmak üzere sivil toplum alanında pek çok çalışmaya imza atmaktadır. İmam hatip okulu mezunları ve gönüllülerinin bir araya geldiği bir sivil toplum kuruluşu olan Alaca ÖNDER İmam Hatipliler derneğimiz; Türkiye’nin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olacak gençlerin kültürel, sanatsal, bilimsel, sosyal ve sportif alanlardaki eğitimine katkıda bulunmak; özgüvenlerini geliştirmek, uluslararası platformlarda söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla çıktığımız yolda bugün bayrak değişimi yaşadık. İlçemizde kuruluşundan bugüne kadar emeğini hizmetini esirgemeyen Mücahit Gürsoy Başkanıma bugüne kadarki çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyor, göreve bizi layık geren kıymetli üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki dönemde de medeniyetimizden aldığımız ilham ile çağın ötesinde bir ufka sahip; dünya üzerindeki haksızlık ve adaletsizlik karşısında susmayan, gelenekten aldığı güçle geleceğe yürüyen önderler yetiştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun." denildi.