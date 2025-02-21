Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Çorum’da Anne Dostu Hastaneler denetlendi.

Çorum’da doğum hizmeti veren Anne Dostu Hastane Unvanına sahip Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alaca Devlet Hastanesi, Osmancık Devlet Hastanesi ve İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi, 2025 yılı şubat ayında yapılan denetimler sonrasında üstün başarı sağladı.

Başarılı geçen denetimin ardından hastaneler “Anne Dostu Hastaneler” ünvanlıyla hizmet vermeye devam edecek.

Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere çeşitli uluslararası örgütler hastanelerin doğum üniteleri tarafından sunulan normal doğum yardımını en sağlıklı doğum şekli olarak kabul etmektedir. Bu yaklaşımdan hareketle doğum ünitelerinin sunduğu sağlık hizmetlerini her açıdan geliştirmeye yönelik olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından “Anne Dostu Hastane Programı” başlatılmıştır. Bu program, dünyada ulusal düzeyde yürütülen ilk program olma özelliğine sahiptir. Normal doğumu destekleme politikası doğrultusunda da Bakanlığımız stratejik planına alınmıştır. İlimizde doğum hizmeti veren Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alaca Devlet Hastanesi, Osmancık Devlet Hastanesi ve İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi, Anne Dostu Hastane Unvanına sahip olmakla birlikte her yıl Sağlık Bakanlığımız tarafından değerlendirilmekte ve denetime tabi tutulmaktadır. 2025 yılı şubat ayında yapılan denetimler sonrasında hastanelerimiz üstün başarı sağlayarak Anne Dostu Hastaneler olarak hizmet vermeye devam etmektedir.” denildi