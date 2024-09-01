Türkiye'de de iyiden iyiye hissedilmeye başlanan küresel ekonomik kriz çok sayıda dev şirketin iflasın eşiğine gelmesine neden olurken halkaya son eklenen ise 70 yıldır faaliyette olan bir firma oldu.

Uzun yıllardır sektörde tanınan Tamtad Konservecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi borçlarını ödeyememesi nedeniyle resmen iflas etti. Bu iflas, Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla Tire 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan 7 Aralık 2023 tarihli iflas kararının kesinleşmesiyle geldi.

ALACAKLILAR İÇİN İKİNCİ TOPLANTI 18 EYLÜL'DE

Tasfiye işlemlerini yürüten Tire İcra Dairesi de, müflis şirket hakkındaki iflasın kesinleşmiş olması nedeniyle ikinci alacaklılar toplantısının 18 Eylül 2024'te, Tire İflas Müdürlüğü'nde yapılmasını kararlaştırdı.

Alacağı tamamen veya kısmen kabul edilen alacaklılar ile alacağı tamamen veya kısmen reddedilen alacaklıların kayıt kabul davası açıp toplantıya katılabilecekleri hatırlatılan kararda, toplantıya katılacak alacaklıların belirtilen gün ve saatte toplantı mahallinde bizzat hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil ile kendilerini temsil ettirmeleri hususu duyuruldu.