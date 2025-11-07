Sungurlu’da Cantaş İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılacak olan 700 konutluk projenin ilk etabının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Cantaş İnşaat tarafından Akçakent Mahallesi’nde inşa edilecek 90 konutluk ilk etabın temel atma törenine katıldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Cantaş İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketinin Sungurlu Akçakent Mahallemizde düzenlemiş olduğu toplu konut (90 adet) temel atma törenine katılım sağladık.

TOKİ yatırımları ile birlikte müteahhitlerimizin de gayretleriyle, Sungurlu OSB'mizdeki savunma sanayi yatırımlarından kaynaklı olarak hızla büyüyen ilçemizin konut ihtiyacı bu gibi yatırımlar sayesinde giderilmiş olacak inşallah.

Firma sahibi Sayın Alaattin Şahin başta olmak üzere tüm yatırımcılarımızı ve arsa sahiplerini kutluyorum. Sungurlu’muza hayırlı olsun.”

Cantaş İnşaat’ın hayata geçireceği proje kapsamında modern yaşam alanlarının oluşturulması hedeflenirken, projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki konut ihtiyacının önemli ölçüde karşılanması bekleniyor.