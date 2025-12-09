Edirne'de polis ve jandarmaya tahsis edilen araçların anahtar teslim töreninde konuşan Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, 90'lı yıllarda Çorum kaloriferi ve piknik tüpleriyle ısınıldığına dikkat çekti. Vali Yunus Sezer de güvenlikte tasarruf olmayacağını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne 52, İl Jandarma Komutanlığı'na 30 yeni araç tahsis edildi.

Edirne Sarayiçi'nde düzenlenen törende konuşan Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, 1990'lı yıllarda polis araçlarında piknik tüpleriyle ısındıklarına dikkat çekti. Müdür Ayhan, Çorum kaloriferi ve piknik tüpüyle ısınılan araçlardan modern teknolojiyle donatılmış araçlar geçiş yapılması ve çok iyi şartlarda çalışmalarının devletin gücü olduğunu söyledi.

Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Kasım Ermiş de yeni araçların emniyet ve asayiş faaliyetleri çerçevesinde önemli rol oynadığına değindi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik konusunda hiçbir zaman tasarrufa gitmeden maliyet hesabı yapmadan hem yurt dışında hem de yurt içinde kararlılıkla mücadele ettiğini vurguladı.

Tören, araçların konvoy geçişi yapmasıyla sona erdi.