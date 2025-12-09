Aile Yılı kapsamında hazırlanan proje ile genç çiftlere 6 ay kira yardımı ve yaklaşık 200 bin liralık eşya desteği sağlanacak.

Arpaçay Kaymakamlığı, ekonomik durumu yetersiz olan yeni evli çiftlere yönelik kapsamlı bir destek programı başlattı. Aile Yılı kapsamında hazırlanan proje, genç çiftlere 6 ay kira yardımı ve yaklaşık 200 bin liralık eşya desteği sağlayarak yuva kurma sürecindeki yükü hafifletmeyi hedefliyor.

Kars’ın Arpaçay ilçesinde Kaymakamlık, “Aile Yılı” kapsamında dikkat çeken bir sosyal destek programını hayata geçirdi. Ekonomik durumu yetersiz olan yeni evli çiftlere yönelik hazırlanan uygulama kapsamında, 6 ay boyunca kira yardımı ve yaklaşık 200 bin lira değerinde eşya desteği sağlanıyor. Program, ilçede aile kurma sürecinde zorlanan gençlerin yükünü hafifletmeyi ve yaşam standartlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla yürütülen proje, genç çiftlere hem maddi hem de sosyal açıdan güçlü bir başlangıç sunmayı hedefliyor. Arpaçay’daki bu uygulama, bölgedeki aile politikalarının yeni bir aşamaya geçtiğinin sinyallerini veriyor.

Kaymakam Akköz: “Aile Odaklı Projelere Ağırlık Verdik”

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte ilçede aile değerlerini destekleyen projelere özel önem verdiklerini belirtti. Akköz, yeni yuva kuran çiftlerin destek kapsamına alınmasının sosyal bütünlük açısından kritik olduğunu vurguladı.

Kaymakam Akköz, uygulamanın detaylarını şu sözlerle açıkladı:

“Vatandaşlarımız kira sözleşmelerini getirdiklerinde 6 aylık kiralarını biz ödüyoruz. Bunun yanında ısınma giderleri ve kömür gibi ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Yeni ev kuran gençlerimizin temel beyaz eşya ihtiyaçlarını devletimizin desteğiyle sağlıyoruz. Ayrıca ailelere ‘Hoş geldin bebek’ paketimizi de veriyoruz.”

Bu açıklama, desteğin sadece kira ve eşya yardımıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda sosyal yaşamı güçlendiren ek desteklerle geniş bir çerçeve sunduğunu gösteriyor.

200 Bin Liralık Eşya Desteği

Proje kapsamında verilen beyaz eşya ve temel ev donanımının toplam tutarının yaklaşık 200 bin lirayı bulduğu belirtildi. Bu destek, özellikle maddi imkânsızlıklar nedeniyle yuva kurmakta zorlanan genç çiftler için ciddi bir nefes alma alanı yaratıyor.

Eşya desteği; buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, ocak, ısıtıcı ve diğer temel ev gereçlerini kapsayan geniş bir listeyi içeriyor. SYDV ekipleri, çiftlerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek destek paketlerini kişiye özel olarak hazırlıyor.