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Ankara'dan yaşayan Çorumlu Turgut ailesi üst komşuları tarafından katledildi. Katliamda Turgut ailesinden 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Daha önce gürültü nedeniyle birçok kez tartıştığı üst kat komşularının evini basan 72 yaşındaki T.Ü, Çorumlu Tırgut ailesinden 2'si çocuk 5 kişiyi tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak’ta bir apartmanda meydana geldi.

İddialara göre, Tahsin Ü. (72), sürekli gürültü çıkardıkları için tartıştığı üst komşularının evini pompalı tüfekle bastı.

Tahsin Ü., evde bulunan Çorumlu Behiye Turgut (69), oğlu Hamdi Turgut (41) ve gelini Sunay Turgut (40) ile çiftin çocukları Mustafa Turgut (13) ve Ceyda Turgut’a (11) 9 el ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Behiye Turgut, Hamdi Turgut, Ceyda Turgut ve Mustafa Turgut’un olayda hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı Sunay Turgut’un ise ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Cinayeti işlediği apartmanın merdivenlerine oturan Tahsin Ü. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, katledilen ailenin 4 yaşında zihinsel engelli bir çocuklarının daha olduğu, olaydan sağ kurtulduğu ve Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna teslim edildiği belirtildi.

2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ ÖLDÜ

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.T, H.T, M.T. ve C.T. olay yerinde, S.T. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Şüpheli T.Ü, tüfeğiyle birlikte Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Taraflar arasında zaman zaman gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YAN KOMŞU DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Dehşete tanık olan ailenin yan komşusu, “Saldırgan sürekli ‘Onları silahla öldüreceğim’ diye tehdit ediyordu” dedi. Öldürülen çiftin 4 yaşındaki zihinsel engelli çocuklarının ise olaydan sağ kurtulan tek kişi olduğu öğrenildi.

Saldırgan komşunun sürekli tehditler savurduğu iddia edildi

Saldırgan Tahsin Ü.’nün üst komşularının çöp biriktirmesi nedeniyle sürekli kavga çıkardığı, eşinin çöplerden yayılan mikroplar nedeniyle hasta olduğunu ve hayatını kaybettiğini ileri sürdüğü öğrenildi. Komşularına sürekli ‘Sizi öldüreceğim’ diye tehditlerde de bulunduğu belirtilen şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

“Sürekli ‘Onları silahla öldüreceğim’ diye tehdit ediyordu”

Kan donduran olayın tanıklarından Şeyma Demir, “Gece saatleriydi. Silah sesleri duyduk, korkudan çıkmadık. Saldırganın gözü dönmüştü. Polisi aradık. Sağ kalan engelli çocuklarını evimize aldık. Komşular birbirleri ile kavgalıydı. Gürültü sebebiyle kavga ediyorlardı. Saldırgan komşumuz, sürekli ‘Onları silahla öldüreceğim’ diye tehdit ediyordu. Kendi halinde bir adamdı. Böyle bir şey yapacağını tahmin etmiyordum. Yan komşularımızı da tanıyorduk. Dışarıya karşı onların da bir zararları yoktu. Ben de şok içerisindeyim. Uyuyamıyorum. O anki kargaşa anlatılamaz. Şoka girdim o sırada. Çöp için kavga ediyorlardı. Defalarca polisler geldi. Çocuklar evde gürültü yapıyormuş. Saldırgan da daha önce, ‘Bunun önlemini almazsanız bunları öldüreceğim’ demiş. Ölen kadın çöp topluyormuş. Saldırgan da bu yüzden dolayı eşinin ‘Covid’ hastası olup öldüğünü düşünüyormuş. Aralarında uzun süredir husumet vardı” ifadelerini kullandı.

“Kurtulan engelli çocuk küçük olmasına rağmen olayı hissetmiş”

Sağ kalan çocuğun çok korktuğunu dile getiren Demir, “Kurtulan engelli çocuk hiç bizim evden çıkmadı. Sakinleştirmeye çalıştık. Gözlerindeki korku, kulaklarını kapatması, ellerini ısırması zaten olayı anlatıyor. Sağlık ekipleri bizim eve getirdi. Küçük olmasına rağmen olayı hissetmiş. Çocuklar efendilerdi. Gördüklerinde selam verirlerdi. 5 can gitti, katliam gibi. Aileye dair hiçbir şey kalmadı. Artık komşulara da güvenilmiyor” dedi.

“Sürekli kavga ederlerdi”

Olayın tanıklarından Kezban Kabal ise, “Gece silah sesleri duydum. Dışarıda sesleri duyunca çıktım, etraf kalabalıktı. Cesetlerin götürülüşünü gördüm. Sürekli tartışıyorlardı. Saldırgan kişi gürültüden şikayetçiydi. Sürekli kavga edelerdi. Alt komşu, üst komşularının hurda toplamasından da rahatsızdı. Çocuk sesinden dolayı kavga ediyorlardı. Saldırgan öncesinde karakola gidip, ‘Ben bunların hepsini öldüreceğim’ demiş” şeklinde konuştu.

Olayın yaşandığı binaya gelen bir kadın ise sinir krizi geçirdi. (İHA)