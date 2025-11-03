Konya'nın Karapınar ilçesinde, 12 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybeden baba, korkunç bir intikam aldı. Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu sürücüyü sabah namazına giderken tabancayla vurarak öldürdü.

SABAH NAMAZINA GİDERKEN ÖLDÜRDÜ

Olay, sabah saatlerinde Karapınar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 72 yaşındaki Hikmet Guzey, sabah namazını kılmak için bisikletiyle evinden ayrıldı. Guzey, Reşadiye Mahallesi'ne geldiğinde, Gökhan Tunç tarafından tabancayla vuruldu. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTU

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Hikmet Guzey'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüpheli Gökhan Tunç'un, geçtiğimiz mayıs ayında trafik kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki oğlu İsmet Tunç'un ölümünden Hikmet Guzey'i sorumlu tuttuğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Gökhan Tunç, polis ekiplerinin kısa sürede yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Hikmet Guzey'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.