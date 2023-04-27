HURŞİT BOZKURT

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, 7’li masanın ülkenin bölünmesine gidecek kadar her yolu mübah görerek, koltuk sevdasına düştüğünü ileri sürerek, “Ya büyük hedeflerimize ulaşıp, ülkemizin demokrasi ve kalkınma kazanımlarını koruyarak Türkiye Yüzyılını başlatacağız, ya da ilmek ilmek örülen bu projelerin, basiretsiz, beceriksiz, hepsinden daha vahimi, ihanet odaklarının elinde heba edildiğini seyredeceğiz” dedi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri ile ilgili yazılı açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “14 Mayıs seçimleri, Millet olarak Türkiye'nin, Ortadoğu’nun, gönül coğrafyamızın ve tüm mazlumların kaderinin belirleneceği tarihi bir seçim olacaktır. 14 Mayıs seçimleri, son kale Türkiye’nin kaderinin belirleneceği ve etkisi bir asır sürecek, önümüzdeki yüzyılın seçimi olacaktır. Bu seçim zillet ittifakından zafer müjdesi bekleyen dışardaki haçlılar ile AK Parti’den zafer bekleyen mazlum coğrafyaların seçimi olacaktır. Bu seçim PKK, FETÖ gibi bilumum terör örgütlerinin adaylarının seçimi ile Türkiye sevdalılarının ve ümmetin adayının seçimi olacaktır” açıklamasında bulundu.

‘ERDOĞAN, MİLLETİMİZİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti’nin son 20 yılda milletin beklentilerini ve hayallerini gerçekleştirdiğini ifade eden Milletvekili Kavuncu, “Türkiye’de gelişimin, değişimin, dönüşümün ve büyümenin eşsiz tek bir tarifi vardır, o da AK Parti’dir. Ayasofya'yı açan, Uçağını, İHA 'ları, SİHA 'ları, Tankını, Uçak gemilerini yapan, Karadeniz ve Akdeniz'deki hâkimiyetiyle doğalgazı bulan, 60 yıllık hayalimiz kendi otomobilini üreten, uzaya uydu fırlatan AK Parti’dir. FETÖ kuklasının ellerini kıran, Kandil'i bitirme noktasına getiren, aziz milletimizin asırlık beklentilerini ve hayallerini 20 yılda geçekleştiren, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarlarımızdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin artık başkalarının yazdığı senaryolarda figüran rolü biçilen bir ülke olmadığını vurgulayan Kavuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün 'Dünya 5'ten büyüktür' ‘motto’suyla, Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Dağlık Karabağ'a, Balkanlar’dan tüm Avrupa’ya, Afrika’ya kadar verdiğimiz adalet ve özgürlük mücadelesiyle destanlar yazan, dünyada insani yardımda bir numara olan bir Türkiye vardır.

‘PROJELERİN MEYVELERİNİ TOPLAYACAĞIMIZ BİR DÖNEME GİRİYORUZ’

Gelinen nokta itibariyle, bu zamana kadar yapılan yatırımların semeresini almaya başlayacağımız bir kavşak noktasındayız. Bin bir emekle belli bir olgunluğa erişen projelerin meyvelerini toplayacağımız bir döneme giriyoruz. Ya büyük hedeflerimize ulaşıp, ülkemizin demokrasi ve kalkınma kazanımlarını koruyarak Türkiye Yüzyılını başlatacağız, ya da ilmek ilmek örülen bu projelerin, basiretsiz, beceriksiz, hepsinden daha vahimi, ihanet odaklarının elinde heba edildiğini seyredeceğiz. Zira karşımızdaki ‘7’li maşa’, maalesef ülkenin bölünmesine kadar gidecek her yolu mübah görerek, koltuk sevdasına düşecek kadar ihanet içerisindedir.

Güçlü ve geleceği aydınlık bir Türkiye’nin tek teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. Hizmetlerin, yatırımların devam etmesi, 21 yıllık kazanımların daha ileri taşınması, istikrarın sürmesi ülkemizin büyümesi ve şahlanış dönemimiz Türkiye Yüzyılı’nı başlatmak için 14 Mayısta sandıktan zaferle çıkmak mecburiyetindeyiz.

‘MİLLETİMİZ AMASIZ, FAKATSIZ ERDOĞAN’A DESTEK VERECEK’

Bu bilinç ve anlayışla bizler görev değişimlerini hizmette bir bayrak yarışı olarak görüyor, kutlu davamız için her zaman Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, partimizin, teşkilatlarımızın, adaylarımızın yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. Vatanına, milletine, değerlerine bağlı her bir ferdimizin de aziz milletimize hizmet ve eser kazandırmak için ömrünü vakfeden sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasından yürüyerek amasız, fakatsız destek vereceğini biliyoruz.

Bağımsızlığı uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden aziz milletimiz, ülkemizin bölünmesi ve yönetimin Kandil'e teslim edilmesine, ihanet şebekesi FETÖ ye meşruiyet kazandırılmasına, ekonominin IMF'ye bağlanmasına asla müsaade etmeyecektir. Dünyanın her yerinde zaferlerimiz için ellerini, gönüllerini, dudaklarını duaya açan dost ve kardeşlerimizin desteği bizlerledir.

’16 SEÇİMDE OLDUĞU GİBİ YİNE SANDIĞA GÖMÜLECEKLER’

“Sefer bizden, zafer Allah’tandır” düsturuyla bu seçimde de aziz milletimizin desteğine, tertemiz oylarına talibiz. Asil, necip milletimizin engin ferasetine güveniyoruz. Biliyoruz ki; istiklaline ve istikbaline uzanan kirli elleri son 16 seçimde olduğu gibi gene sandığa gömecek, yüz karası siyaset müsveddelerinin tabutuna son çiviyi de çakacak, tarihin çöp sepetine atacaktır.”