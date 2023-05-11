AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Av. Yusuf Ahlatcı, Sungurlu’da Savunma Sanayi Fabrikaları Test Üretimi Töreni'ne katıldıktan sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

7’li masanın Kandil’den talimat aldığını belirten Ahlatcı, “Vatan için millet için bütün oylar AK Parti’ye” dedi.

Sungurlu ziyaretinde esnaf ve vatandaş ziyareti yapan Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti Sungurlu Kadın Kolları üyeleriyle de bir araya geldi.

Ahlatcı, daha sonra bölgede yaşayan vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözüm önerileri sundu.

Sungurlu ziyaretinin ardından Boğazkale ve Alacaya giden Ahlatcı, vatandaşa Türkiye'nin geleceğine dair projelerini anlatarak, 14 Mayıs seçimlerinde sandık başına giderek, ülkenin istikrarına ve kalkınmasına katkı sağlamalarını istedi.

Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Ahlatcı, “Muhalefet partileri, yaptıkları olumsuz propagandalarla ülkemizin gelişimini engellemeye çalışıyorlar. Biz ise, ülkemizin kalkınması için gece gündüz çalışıyoruz. Kandil’den talimat üstüne talimat geliyor 7’li masaya. Yalvarıyorlar AK Parti gitsin diye. Kandildeki hainleri sustur. Vatan için millet için bütün oylar AK Parti’ye” açıklamasında bulundu. (Haber Merkezi)