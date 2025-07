Çorum’da Liselere Geçiş Sistemi sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer alan Abdullah Efe, Bir yıl boyunca her gün düzenli olarak çalışması sayesinde sınavda başarılı olduğunu ifade etti.

Çorum’daki Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu’nda eğitim gören Abdullah Efe Baran, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan aldı.

Çorum'da tüm soruları doğru yanıtlayan 4 öğrenci arasında yer alan Abdullah Efe Baran, başarılı olma sürecini anlattı. 6'ncı sınıftan itibaren derslerine düzenli çalışmaya başladığını ifade eden Abdullah Efe Baran, son bir yıldır ise her gün ders çalıştığını ifade etti.

Yazılım ya da teknoloji alanında mühendis olmak istediğini ifade eden Abdullah Efe Baran, düzenli çalışma ile herkesin bu başarıyı yakalayabileceğini ifade etti.



"Bu süreçte başarılı olmak isteyen herkes, disiplinli bir şekilde çalışmaya devam etmeli"

Ailesinin de sınava çalışma sürecinde sürekli kendisine destek olduğunu ifade eden Abdullah Efe Baran, "Bu süreç oldukça uzun ve zorluydu. Ancak elimden gelen tüm çabayı gösterdim. 7'nci sınıfın yaz tatilinde ders çalışmaya başladım ve sınav gününe kadar her gün düzenli olarak çalışmaya devam ettim. Elbette zorlandığım zamanlar oldu, ama pes etmeden, yılmadan, hedefime odaklanarak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu süreçte birçok şeyden fedakarlık ettim. Ben uyumayı çok seven biriydim, günde 10-11 saat uyurken sınav sürecinde bunu 7-8 saate düşürdüm. Arkadaşlarım halı sahaya gidiyor, parklarda oynuyor, dışarıda vakit geçiriyordu. Ancak ben kendime, 'yapacak bir şey yok, sınav bitene kadar bu fedakarlığı yapmalıyım' dedim ve sosyal hayatımı mümkün olduğunca kısıtladım. Okuldan sonra kurslarım vardı. Öğretmenlerim bizlere çok güzel bir çalışma programı hazırladı. Ben de bu programa harfiyen uydum. Okul kursları günde yaklaşık iki saat sürüyordu. Eve geldiğimde de her gün 4,5-5 saat kadar bireysel çalışıyordum. Hafta içi toplamda 6-7 saat, hafta sonları ise deneme sınavlarıyla birlikte 7-8 saat ders çalışıyordum. Özellikle son ay, her gün deneme sınavına girdik ve bu dönemde de tempomu hiç düşürmedim. İleride hem Türkiye’de hem de dünyada tanınan bir yazılım ve teknoloji mühendisi olmak istiyorum. Bu vesileyle başta okul müdürümüz ve tüm öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyorum. Bize sundukları imkanlar ve hazırladıkları programlarla büyük katkı sağladılar.

2026 yılında LGS'ye girecek öğrencilere tavsiyelere bulunan Abdullah Efe Baran, "Seneye sınava girecek arkadaşlara en büyük tavsiyem; başarı, sadece 8. sınıfa özgü bir çaba değil. 6. ve 7. sınıftan itibaren istikrarlı ve düzenli bir çalışmanın sonucudur. Bu süreçte başarılı olmak isteyen herkes, disiplinli bir şekilde çalışmaya devam etmeli. Evet, çalışmak şart" diye konuştu.

Anne Ayla Baran ve baba Salim Baran ise sınav dönemi süresince Abdullah Efe'nin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade ederek oğullarıyla gurur duyduklarını dile getirdi.