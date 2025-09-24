Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir bir basın toplantısı düzenleyerek, 2025 yılı ilk 8 ayında sağlıkta yaşanan verileri paylaştı.

Çorum ve ilçelerinde 5 Devlet Hastanesi, 1 Eğitim ve Araştırma Hastanesi 77 Aile Sağlığı Merkezi, 200 Aile Hekimliği Birimi, 12 Toplum Sağlığı Merkezi, 5 Sağlıklı Hayat Merkezi’nde vatandaşlara sağlık hizmeti verildiğini aktaran Zehir; “477 uzman hekim, 329 pratisyen hekim, 208 asistan, 99 diş hekimi, 49 eczacı, 2 bin 166 ebe ve hemşire, 2095 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 8326 sağlık ordusu ile Çorum halkına sağlık hizmeti sunuyoruz.” dedi

İl genelinde acil dahil muayene sayısının 5 milyon 618 bin kişi olduğunu belirten Zehir, hastanede günlük 23 bin 400 kişiye sağlık hizmeti verildiğini belirterek; “Hastanemizde 2025 yılı ilk 8 ayında acil muayene sayısı 821 bin, toplam ameliyat sayısı 24 bin 571, yatan hasta sayısı 62 bin 687, 2 bin 877 hasta anjiyo oldu ve 7 bin 307 hasta ise il dışına sevk edildi” diye konuştu

Çorum’daki hastanelerin yoğun bakımlarındaki doluluk oranlarına dikkat çeken Zehir; Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde erişkin yoğun bakımda doluluk oranlarının yüzde 100’e kadar ulaştığını ifade etti.

Türkiye’de toplam 10 bin kişiye düşen yatak sayısı 31,2 iken Çorum’da 10 bin kişiye düşen yatak sayısı 32,3 olduğunu belirten Zehir, Çorum 10 bin kişiye düşen yatak sayısında Türkiye genelinde 81 il içerisinde 22.sırada yer aldığını ifade etti.

2025 yılında 7 aile hekimliği birimi açıldığını belirten Zehir; “Aile hekimlerine kayıtlı hastalarına 2 ve 3.basamak hastanelerden randevu alabilmeleri için MHRS’de yüzde 10 ek kontenjan tanınmıştır. İlimizde aile hekimlerimiz kendilerine tanınan randevu kotasından ilk 8 ayda 23 bin 158 randevu alınmış olup yüzde 21,4’ü kullanılmıştır.” şeklinde konuştu

Çorum’da toplam 3 bin 483 gebe olduğunu dile getiren Zehir; “Gebelerimizin tamamı Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanları tarafından gebelikleri boyunca düzenli olarak takip edilmektedir. 161’i yüksek riskli olmak üzere, toplam 463 riskli gebe bulunmaktadır. Son 3 ayına giren gebeler, koordinatör ebe atanmak suretiyle yakından takip edilmektedir. Koordinatör ebeler tarafından gebelerimiz evlerinde ziyaret edilmektedir. İlimizde sezaryen ile doğum oranları Türkiye ortalamasının üzerindedir. Normal doğum oranının artırılmasında basınımızın desteği büyük önem arz etmektedir.” dedi

Konuşmasının devamında yapımı devam eden sağlık yatırımları hakkında bilgi veren Zehir,

YAVRUTURNA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

Bahabey Caddesi’nde bu yılın başında yıkılarak yenisinin yapıldığı Yavruturna Sağlık Merkezi’nin inşaat çalışmaları devam ediyor. Yapımı tamamlandığında bölgedeki sağlık hizmetlerinin sunumuna büyük bir katkı sağlayacak olan ve içerisinde 9 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, 2 adet 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu ve Verem Savaş Dispanseri Binası yer alan modern sağlık projesinin yüzde 40’ı tamamlandı.

SÖĞÜTLÜEVLER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Ulukavak Mahallesi Söğütlüevlere yapılan 26 milyon tutarındaki 6 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi’nin inşaatı devam ediyor. Projenin yüzde 40’ı tamamlandı.

KUNDUZHAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Kunduzhan mahallesine yapılacak 21 milyon tutarındaki 6 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi’nin inşaatı devam ediyor. Projenin yüzde 30’u tamamlandı.

BAYAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

Çorum Bayat ilçesine yapılan 30 milyon tutarındaki 6 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi’nin inşaatı devam ediyor. Projenin yüzde 40’u tamamlandı.” şeklinde konuştu

Yatırım aşamasındaki projelerden de bahseden Zehir, şunları söyledi;

HASAN PAŞA SEMT POLİKLİNİĞİ

Çorum Merkez Gülabibey Mahallesine yapılacak olan Hasan Paşa Semt Polikliniği + 8 Hekimli ASM + 8 Ünitlik Diş Polikliniği yapılacaktır. 11 Kasım 2024 tarihinde ihalesi yapılan ve 10 Ocak 2025 tarihinde bakanlık ön incelemesi tamamlanmıştır ve kesin proje çalışmalarına başlanılmıştır.

OSMANCIK DEVLET HASTANESİ EK BİNA

Mevcutolanhastanebahçesineyapılacakolup30.05.2025 tarihinde ihalesi tamamlanmış ve 18.06.2025 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Mimari avan proje hazırlandı, bakanlığımıza proje onayına gönderildi.

KARŞIYAKA ASM

Çorum Merkez Karşıyaka Mahallesine 4 Hekimlik ASM + 112 ASHİ proje hazırlama ihalesi tamamlanmış olup 30.04.2025 sözleşme imzalandı. Proje çalışmaları devam etmektedir.

112 ACİL SAĞLIK HİZMETİ İSTASYONU

Çevre yoluna yapılacak Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile ilgili arsa imar planı tadilatı yapıldı.

Çorum İl Özel İdaresi tarafından 112 ASHİ yapılması planlanıyor ve proje çalışmalarına başlanılmıştır.

KAPALI PSİKİYATRİ SERVİSİ EK HİZMET BİNASI

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki psikiyatri servisi 13 yataklı olup, nitelikli sağlık hizmeti sunan bir psikiyatri servisi değildir. Aynı zamanda bu hastane bünyesinde ve ilimizde kapalı psikiyatri servisi bulunmadığından Göğüs Hastalıkları Hastanesi yerine Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı 100 yataklı psikiyatri/kapalı psikiyatri hastanesi yapılması için talep yapılmıştır.

FİZİK TEDAVİ SERVİSİ EK HİZMET BİNASI

100 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi; Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yeni hizmet binasına taşınmış, Eski hizmet binası arsası üzerine yapılması için talep yapılmıştır.

AMATEM+ÇAMATEM+BAHAR MERKEZİ HİZMET BİNASI

Erişkin Yataklı Arındırma Merkezinde 18 yaş altı hastalara hizmet verilememektedir. Bu hastalar Çocuk Ergen Yataklı Arındırma Merkezi (ÇAMATEM)bulunanillere sevk edilmektedir. Mevcut arsa üzerinde Erişkin Arındırma Merkezi, Çocuk Ergen Arındırma Merkezi ile “BAHAR Merkezi'nin yer aldığı yeni bir hizmet binasına ihtiyaç bulunması nedeniyle Bakanlığımıza yatırım teklifi yapılmıştır

400 ARAÇLIK OTOPARK

Bakanlığımız tarafından 13.11.2023 tarihinde ihalesi yapılan 14.03.2024 yer teslimi yapılan 200 yataklı hastanenin inşaatın bitim tarihi 11.02.2026’dır. 200 Yataklı Hastanede 276 personel istihdamı, 51 poliklinikte ortalama günlük 2.000 muayene sayısı, yatan hasta ve refakatçi sayısı ortalama (%70 doluluk oranına göre) 280 kişi ile acil servis ve diğer amaçlarla gelen insanlar düşünüldüğünde projede belirtilen 297 adet otoparkın yeterli gelmeyeceği öngörüldüğünden dolayı güneybatı köşesinde yer alan açık otopark alanına 400 araçlık çok katlı otopark yapılması talep yapılmıştır.

GAZİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Üçtutlar Mahallesinde bulunan binanın deprem testi yapılmış olup binanın yıkılarak yeniden yapılması planlanmaktadır. 7 birimli olan mevcut Aile Sağlığı Merkezine yeni binada 2 birim ilave edilerek kayıtlı nüfus ortalamasının düşürülmesi hedeflenmektedir.

KÖPRÜBAŞI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Ulukavak Mahallesinde bulunan ve aile hekimi başına düşen nüfus ortalamasının yüksek olduğu Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi (ASM), Güneş Aile Sağlığı Merkezi (ASM), Hitit Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve İkbal Aile Sağlığı Merkezi (ASM) nin kayıtlı nüfus ortalamasının düşürülmesi hedeflenmektedir. İmar plan değişikliği yapıldı. Arsa sağlık alanı olarak işaretlendi.

ÇEPNİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Çepni Mahallesine yapılacak olup Aile Hekimliği Birimi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu bulunacaktır.

KALE SAĞLIĞI MERKEZİ

Kale Mahallesine yapılacak olup Aile Hekimliği Birimi ve Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu bulunacaktır.

MERKEZ LOJİSTİK DEPO

İlimizin afet durumlarında ve afete hazırlık amacı ile stok hizmetlerinde kullanabilmek için bir lojistik merkeze ihtiyacı söz konusudur. İlimizde sağlık tesisi olarak alanı işaretlenmiş olan ve kullanım hakkı sağlık müdürlüğümüzde olan 4310/1 (Çöplü Mahallesi) alan 3.627 m² arsa bahse konu faaliyetlere ev sahipliği yapabilecek yaklaşık 1.100 m² kapalı tek katlı bina inşa edilebilir özelliklere haiz durumdadır. Arsanın konumu itibari ile ilimiz üzerinden geçen çevre yoluna uzaklığı yaklaşık 350 metredir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilimizde sahra hastanesi olarak işaretlenen Devane Semt Sahasına olan uzaklığı yaklaşık 200 metredir. TAMP kapsamında barınma alanı olarak planlanmış kapalı Çorum Kapalı Spor Salonuna uzaklığı yaklaşık 300 metredir. TAMP kapsamında afet durumunda sahra hastanesi olarak kullanılması planlanan Çorum Şehir Stadyumuna olan uzaklığı yaklaşık 2.500 metredir. Çorum Erol Olçok EAH hastanesine olan uzaklığı da gene 2.500 metredir. TAMP kapsamında sahra hastanesi olarak kullanılması planlanan Nazmi AVLUCA sahasına olan uzaklığı yaklaşık 1500 metredir.

BAĞCILAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Mevcut Gülabibey Mahallesinde ASM özelden kiralık binada hizmet vermektedir. Hizmet binası yapıldığında 9 birim hizmet vermeye başlayacak olup, Çorum Merkez Bağcılar (4 AHB) ve Ekin ( 3 AHB) Aile Sağlığı Merkezilerinin kayıtlı nüfus ortalamasının düşürülmesi hedeflenmektedir. Gülabibey Mah. 1568 Ada 1 nolu Parsel bitişiği için imar planı tadilat dosyası hazırlandı. Belediye meclisine sunuldu, karar bekleniyor.

İKBAL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Mevcut Buharaevler Mahallesinde bulunan ASM özelden kiralık binada hizmet vermektedir. Hizmet binası yapıldığında 9 birim hizmet vermeye başlayacak olup, Çorum Merkez İkbal (3 AHB) , Hitit (3 AHB) ve Mahmutevler (2 AHB) Aile Sağlığı Merkezilerinin kayıtlı nüfus ortalamasının düşürülmesi hedeflenmektedir. Arsa temin çalışmaları devam etmektedir.

Toplantı sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zehir, Tomografi ve ultrason gibi tetkiklerdeki bekleme süreleri hakkında; “Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde özel durumlar hariç 1-2 gün içinde çekim yapılabiliyor. Meme ultrasonu için kadın hastalarımızın kadın doktor talebi nedeniyle bu süre 10 günü bulabiliyor. MR ve tomografi için Bakanlık 3 gün içinde sonuç alma hedefi koydu. Cihaz arızaları olsa da yedek cihazlarımız devreye girerek hizmet aksamadan sürdürülüyor” şeklinde konuştu

Toplantıya AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekmi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı.